F2-Architekten holen Preis für leistbares Wohnen

Beim Galaabend in Moskau wurde der Preis in der Kategorie "Leistbares Wohnen" an das "PopUp dorms"-Projekt der beiden Schwanenstädter F2-Architekten Markus Fischer und Christian Frömel überreicht.

Als Antwort auf explodierende Wohnkosten wurde in einer Bauzeit von nur einer Woche das Studentenheim für 87 Studenten in der Seestadt Aspern in Wien errichtet. "Temporäres Wohnen und Design lassen sich eben sehr gut verbinden", freuen sich die ausgezeichneten Architekten.

Umgesetzt hat das Passivhaus-Projekt die Schwanenstädter Firma Obermayr Holzkonstruktionen. "Die Holzmodule wurden in unserer witterungsgeschützten Fertigungshalle binnen zwei Monaten inklusive Fassade, Haustechnik und Einrichtung komplett vorgefertigt", erläutert Firmenchef Hans-Christian Obermayr.

