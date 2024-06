Etappensieg für Anrainergemeinden im Zivilprozess gegen Zementhersteller

Der Stein des Anstoßes ist 28 Jahre alt. 1996 schlossen die Gemeinden Pinsdorf, Gmunden, Ohlsdorf und Altmünster mit dem Zementhersteller Hatschek eine Vereinbarung ab. Damals zogen die Gemeinden ihren Widerstand gegen das Verbrennen von Zusatzstoffen (Altreifen, Kunststoff) zurück. Im Gegenzug verpflichtete sich Hatschek aber, die Abgase mit der bestmöglichen Technik zu reinigen. Als die Bürgermeister dem Zementhersteller bei einer Pressekonferenz im Juli 2020 vorwarfen, genau dies nicht zu tun, kündigte das Unternehmen, das zum bayerischen Rohrdorfer-Konzern gehört, die Vereinbarung einseitig auf. Vorangegangen waren zahlreiche Beschwerden von Bürgern, die über eine immer stärker werdende Geruchsbelästigung durch den Zementhersteller klagten.

Ein langwieriges, komplexes Zivilverfahren folgte, weil sich die Gemeinden gegen die Kündigung der Vereinbarung rechtlich wehrten. Nun ist vor dem Bezirksgericht Gmunden zumindest ein erstinstanzliches Urteil gefallen: Die einseitige Kündigung des Vertrags durch Hatschek wurde als rechtswidrig erkannt, die Vereinbarung ist damit weiterhin aufrecht. Der Klage der vier Gemeinden wurde vollinhaltlich stattgegeben, Hatschek muss einen Prozesskostenersatz in der Höhe von 104.202,38 Euro zahlen. Gegen das Urteil kann – und wird vermutlich auch – berufen werden. Es ist noch nicht rechtskräftig.

Für Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf (VP) ist es dennoch ein "erster wichtiger Schritt". Er erwarte sich nun "eine Konsens- und Kompromissbereitschaft" seitens des Zementherstellers. "Es gibt nach wie vor Beschwerden wegen Geruchsbelästigung. Und es geht dabei um das Wohl von Bürgern von vier Gemeinden. Daran wird das Unternehmen auch denken müssen", sagt Krapf.

Altmünsters Bürgermeister Martin Pelzer (VP) geht davon aus, dass es mit diesem Urteil noch nicht getan ist. "Aber egal, wie es am Ende ausgeht: Wichtig wird sein, dass wir wieder den Weg zueinander finden und schauen, wie wir uns gemeinsam in die Zukunft entwickeln können", sagt er. In Pinsdorf, wo das Zementwerk beheimatet ist, sieht Bürgermeister Jürgen Berchtaler (SP) noch kein Ende des Kapitels: "Ein erster Schritt, aber noch müssen wir abwarten."

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger