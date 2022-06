Ein Fußball-Krimi à la Hitchcock

Zwei Runden vor Schluss führt Schlierbach (53 Punkte) vor Gschwandt (52) und Vorchdorf (51). Am Pfingstwochenende empfängt Gschwandt die Elf aus Frankenburg, Vorchdorf gastiert bei Weißkirchen/Allhaming, Schlierbach hat Thalheim zu Gast. In der letzten Runde empfängt Vorchdorf das Team von Attergau, die beiden anderen Titelaspiranten müssen auswärts antreten: Schlierbach spielt in Gunskirchen, und Gschwandt gastiert bei den Vöcklamarkt Juniors.