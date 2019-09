Ein echter Klassiker im Salzkammergut: Bad Ischl freut sich auf den Kaiserlauf

Am Sonntag um 10.30 Uhr fällt der Startschuss für die 18. Auflage des Kaiserlaufs (Halbmarathon) mit Start und Ziel bei der Trinkhalle in Bad Ischl. Längst gehört der Laufklassiker zu den Top-Laufveranstaltungen in Oberösterreich und lockt auch heuer Hunderte Teilnehmer in die Kaiserstadt. Dabei ist die Strecke von der Topographie her nicht unbedingt die schnellste, wie die Veranstalter wissen. "Einen nationalen Rekord werden wir, trotz des Top-Starterfeldes, beim Kaiserlauf nie erreichen", sagt Sigi Lemmerer vom OK-Team, "aber darum geht es uns auch nicht. Uns ist vielmehr wichtig dass sich unsere Teilnehmer auf verkehrsfreien Wegen bewegen, das Laufen, die Landschaft und das, was wir Ihnen bieten, genießen können und sich einfach bei uns wohlfühlen." Nomen ist also Omen in Bad Ischl, denn kaum ein anderer Lauf verbindet auf 21 Kilometern Kultur- und Naturerlebnis so gut wie der Kaiserlauf.

Neben der Halbmarathon-Distanz bietet der Kaiserlauf auch eine 7,6 Kilometer lange Hobbystrecke, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut. "Derzeit liegt der Anmeldestand schon über jenem des Vorjahres, somit dürfen wir auch bei der Kurzdistanz mit einem neuerlichen Teilnehmerrekord rechnen", sagt Harald Ellmer vom Sponsor Raiffeisenbank Bad Ischl. Die Kinder- und Jugendläufe, die schon um 9 Uhr beginnen, machen das Streckenangebot komplett.

Im Vorjahr siegten der Kenianer Francis-Maina Njoroge (1:11:38 Stunden) und Christine Moser (1:20:36). Die Salzkammergut-Wertung ging an Lokalmatador Andreas Englbrecht. Alle Infos und Anmeldung unter www.kaiserlauf.at