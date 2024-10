Die Kulturhauptstadt im Finale: Was bleibt dem Salzkammergut?

Podiumsdiskussion in der Trinkhalle Bad Ischl am 23. Oktober (SKG2024)

. 271 Tage ist es heute her, dass sich Bad Ischl und das Salzkammergut auch offiziell "Kulturhauptstadt 2024" nennen durften. Die Eröffnungsfeier im Kurpark am 20. Jänner dieses Jahres blieb vielen in Erinnerung.

Nicht nur, weil Hubert von Goisern auf der Bühne in den Chor der 1000 einstimmte und 15.000 Besucher frenetisch jubelten, sondern weil es mit dem "Pudertanz" von Choreografin Doris Uhlich gleich den ersten Aufreger im noch jungen Jahr gab. Es folgten bemerkenswerte Ausstellungen (Sudhaus), erfolgreiche Wiederbelebungen (Wirtshauslabor) und gleich der nächste Aufreger, der zwar mit den Salzkammergut Festwochen zusammenhing, aber rasch der Kulturhauptstadt zugeschrieben wurde (Gottfried Helnwein in Gmunden).

Die Kulturhauptstadt selbst wird auf all das am 7. und 8. November zurückblicken. Bei der Veranstaltung "Kulturhauptstadt Europas – und was haben wir davon?" soll es zu "Fokusgruppendiskussionen" zwischen regionalen Bewohnern und Forschungsteams kommen. Denn das Kompetenzzentrum für Non-Profit-Organisationen der Wirtschaftsuniversität Wien hat sich wissenschaftlich mit der Thematik auseinandergesetzt.

"Wie war’s und was bleibt?"

Eine Antwort auf die Frage "Wie war’s und was bleibt?" soll auch am Mittwoch, 23. Oktober, 18 Uhr, in der Trinkhalle Bad Ischl gefunden werden.

Dabei werden Uwe Ritzer, Korrespondent der Süddeutschen Zeitung (SZ), OÖN-Kulturchef Peter Grubmüller, Ex-Profil-Chefredakteur Christian Rainer und der Chefredakteur der Alpenpost aus dem Ausseerland, Florian Seiberl, gemeinsam mit dem Publikum eine erste Bilanz ziehen. Durch den Abend führt Doris Nentwich, Redaktionsleiterin der Ischler Woche. Der Eintritt ist frei.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger