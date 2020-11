Der Hausruck kauft online, aber vor allem regional

Einen Online-Marktplatz einzurichten, diese Pläne geistern schon länger herum. Die Corona-Krise hat die Sache beschleunigt, und der Tourismusverband Hausruckwald bietet ab sofort eine Online-Plattform an. Unter www.hausruckwald.kauftregional.at bieten Handel und Gastronomie ab sofort Produkte und Dienstleistungen an.

In Kooperation mit dem Stadtmarketing Vöcklabruck wurde dieser Online-Marktplatz ins Leben gerufen. Über die Plattform werden unter anderem die Einkaufsgutscheine aus Vöcklabruck, Attnang-Puchheim und Schwanenstadt verkauft. Zudem haben Betriebe die Möglichkeit, sich als Verkäufer zu registrieren. Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie oder Freizeiteinrichtungen präsentieren sich. Ziel ist es, die Plattform langfristig als Online-Marktplatz auch für Geschenkideen und Souvenirs bei Kundinnen und Kunden und Besuchern zu etablieren – weit über die Phase des Lockdowns und der Corona-Krise hinaus. Infos zur Plattform gibt es unter www.tourismus-hausruckwald.at oder per Mail an info@tourismus-hausruckwald.at.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.