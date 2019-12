Dachstein-Tour als alpine Tort(o)ur

Die Männer waren am Stefanitag mit der Seilbahn auf den Hohen Krippenstein gefahren und planten, mit Schneeschuhen und Gepäck zur Simonyhütte aufzusteigen, dort die Nacht zum 27. Dezember im Winterraum zu verbringen und dann den Hohen Dachstein (2996 Meter) zu besteigen.

Viel langsamer als geplant kamen die beiden im tiefen Schnee voran. Nach neunstündigem Marsch und nach Einbrechen der Dunkelheit waren im Bereich des letzten steilen Anstiegs zur Simonyhütte ihre Kräfte zu Ende. Die Männer setzten einen Notruf ab und gruben sich ein Notbiwak. Zwei Bergretter aus Hallstatt befanden sich an diesem Abend zufällig in ihrer Diensthütte nahe des Wiesberghauses und eilten zu Hilfe. Sie brachten die Deutschen zur Diensthütte, alle verbrachten dort die Nacht und wanderten am 27. Dezember zurück zum Krippenstein. Verletzt wurde niemand.