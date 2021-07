Corona-Fallzahlen bleiben in Oberösterreich stabil

LINZ. Insgesamt 631 Personen in Oberösterreich sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert (+10). 74 Fälle davon kamen gestern neu dazu. Damit liegt die landesweite 7-Tage-Inzidenz bei 30,2.

Währenddessen steigen die Fälle des mit dem Festival "Austria goes Zrce" in Kroatien in Zusammenhang stehenden Corona-Clusters (s. oben stehender Artikel): Alleine in Oberösterreich wurden gestern 74 Infektionen gemeldet, das sind um sieben mehr als noch am Donnerstag. Elf Fälle davon betrafen Personen, die in Linz wohnen, wie Bürgermeister Klaus Luger auf Anfrage sagte. Dazu gab es drei Verdachtsfälle, 16 Linzer befanden sich als K1 in Quarantäne.

Unter den positiv getesteten Partygästen aus Linz war auch eine Mitarbeiterin einer Krabbelstube in der Innenstadt, sagte Luger. Die Frau sei bereits zwei bis drei Tage in der Arbeit gewesen, als sie positiv getestet wurde. Der Krabbelstubenbetrieb könne aber dennoch aufrechterhalten werden, weil derzeit ferienbedingt nur die Hälfte der Kinder angemeldet seien.