Brennendes Schiff treibt am Attersee

Zeugen meldeten, dass ein Boot in Flammen aufgegangen sei.

Bereits von weitem war das Feuer am Schiff zu sehen. Das Schiff trieb mitten am See. Die Rettungsteams machten sich sofort mit Booten auf den Weg zur Unglücksstelle. Der Einsatz zur Löschung des Feuers war bis vor kurzem noch im Gange. Es gibt noch keine Informationen über mögliche Verletzte.

Brand gelöscht Bild: TEAM FOTOKERSCHI.AT / OÖ WASSERRETTUNG (TEAM FOTOKERSCHI.AT / OÖ WASSERRETTUNG)

Weitere Details folgen, sobald sie verfügbar sind.

