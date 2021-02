Betrunkener Lenker flüchtete nach Unfall

Der 32-jährige prallte am am Samstag auf der Linzer Straße in Schwanenstadt gegen eine Hausmauer. Eine Zeugin bemerkte den Unfall und verständigte die Polizei. Zudem teilte sie den Beamten mit, dass der Lenker verletzt und betrunken war und in Richtung Graben davonlief. Die Polizisten fanden den Mann im Bereich eines Hinterhofes. "Er verhielt sich äußerst aggressiv gegenüber den Polizisten und wurde festgenommen", berichtete die Polizei am Sonntagmorgen.

Wegen seines aggressiven Verhaltens, der starken Alkoholisierung, der Kopfverletzungen und der Fremd- und Eigengefährdung wurde er ins Krankenhaus Vöcklabruck gebracht.

