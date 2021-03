"Auf die nächsten Wochen kommt es besonders an"

Mit einem Appell, sich an die Covid-Schutzmaßnahmen zu halten, meldete sich gestern Bezirkshauptmann Johannes Beer zu Wort. "Uns ist bewusst, dass es bei allen sehr an den Kräften zehrt. Angesichts der stark steigenden Impfstofflieferungen, Impfungen und der bevorstehenden wärmeren Jahreszeit kommt es aber auf die nächsten Wochen besonders an", heißt es im Schreiben der Bezirkshauptmannschaft.

Beer versichert, dass jeder im Bezirk ankommende Impfstoff binnen weniger Tag vollständig verimpft werde. Bis gestern konnten rund 9449 Personen im Bezirk erstgeimpft und 4455 zweitgeimpft werden. Er weist auch darauf hin, dass Gemeinden mit einer über sieben Tage andauernden Inzidenz von 400 strenge Maßnahmen drohen (Ausreise nur mit einem negativen Covid-19-Test). "Hier laufen Planungen mit dem Bezirkspolizeikommando Vöcklabruck und dem Bundesheer", so Beer.

Die meisten Infektionen wurden zuletzt aus Attnang-Puchheim gemeldet: Dort gab es 69 positive Tests; Vöcklabruck kam auf 56, Regau auf 37 positiv Getestete.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.