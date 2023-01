Auch Wetterstation Frankenmarkt weist eindeutig den Klimawandel nach

Seit 20 Jahren gibt es im Dachraum des Wasserhochbehälters in Pointen die Wetterstation der Marktgemeinde, die damals die erste Ö3-Wetterstation Österreichs war. "Unsere Messwerte weisen eindeutig auf den Klimawandel hin", sagt Otto Zeilinger, der Initiator der Station. So ist die durchschnittliche Lufttemperatur in den zwei Jahrzehnten von unter neun Grad auf nunmehr knapp elf Grad Celsius gestiegen. Der ehemalige Tierarzt Zeilinger hat sich als früherer Obmann des Tourismusverbandes um die Errichtung der Wetterstation bemüht, die im Jahr 2003 in Betrieb ging.

"Unsere Wetterdaten sind seither sowohl im Internet auf der Wetterseite des ORF und der ZAMG als auch im Teletext jederzeit einsehbar", berichtet Zeilinger. Ergänzend hat das Umweltbundesamt auch eine Messstelle des Strahlenfrühwarnsystems zur Messung der radioaktiven Belastung in Pointen installiert.

Die Daten seit Messbeginn im Jahr 2004 können auf der Homepage wetter.frankenmarkt.net abgefragt werden. Die Frankenmarkter Station hat in den 20 Jahren einige Extremwerte ermittelt: Mit –22 Grad war es am 1. März 2006 am kältesten in Frankenmarkt, die maximale Lufttemperatur wurde mit 34,5 Grad am 30. Juni 2019 gemessen. Mit 136 Stundenkilometern war am 21. Oktober 2004 die stärkste Windböe über die Marktgemeinde gefegt.

