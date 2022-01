Attnang bietet erneut Gelegenheit zum Impfen an

Der Impfbus macht am Freitag, 11. Februar, von 9 bis 12 Uhr beim Eurospar in der Salzburger Straße 79 halt. Hier können sich alle ab dem zwölften Lebensjahr impfen lassen. Eine Woche später, am Freitag, 18. Februar, gibt es von 11 bis 15 Uhr am Stadtamt die Gelegenheit für Personen ab dem fünften Lebensjahr, sich impfen zu lassen.

Im Attnanger Rathaus war bereits an zwei Tagen im Dezember und Jänner geimpft worden. Beide Termine wurden von je rund 200 Personen genützt. Am Stadtamt sorgen der Seewalchner Arzt und Universitätsdozent Alex Blaicher und sein Team gemeinsam mit Mitarbeitern der Stadtgemeinde Attnang-Puchheim für eine rasche Abwicklung. Unterstützt werden sie dabei wie bereits bisher von den beiden Freiwilligen Feuerwehren Attnang und Puchheim.