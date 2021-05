Am Wochenende schon wieder fast ausgebucht

Seit 1896 befindet sich der Gmundner Gasthof Hois’n am Ufer des Traunsees schon in Familienhand. Doch so eine Flaute an Buchungen wie in den letzten Monaten haben die Schallmeiners wohl noch nie erlebt. "Nach so einer langen Pause dürfen wir jetzt endlich wieder Gäste begrüßen", sagt Juniorchefin Johanna Schallmeiner, die gemeinsam mit ihren Eltern Hans und Rosi sowie Ehemann Christian Hotel sowie Restaurant führt.

"Endlich wieder Gäste"

Am gestrigen ersten Tag der Öffnungen waren fünf der 30 Zimmer bereits bezogen. "Es tut so gut, die Gäste endlich wieder zu sehen und nicht nur ihre Stimmen am Telefon zu hören", sagt die 30-Jährige. "Die Nachfrage nach Zimmern war groß, auch aus dem Ausland." Am Pfingstwochenende ist das Hotel fast ausgebucht. "Die Leute wollen raus", sagt Schallmeiner. "Für ein paar Spontane haben wir aber immer ein Platzerl frei." Sollte Wetter oder Virus den Gästen einen Strich durch die Rechnung machen, habe man "kulante Stornobedingungen" gefunden.