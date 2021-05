Am Taferlklaussee wird heuer musiziert

Hannes Pestal kommt seinem Ziel langsam näher: die rund 150 Jahre alte Taferlklausstube zwischen Attersee und Traunsee zu einer gemütlichen Raststätte für Naturgenießer zu machen. Der 63-Jährige lockt in diesem Sommer mit einer feinen Konzertreihe in seinen Gastgarten. Junge und innovative Musikerinnen wie die Gmundnerin Anja Sodnikar werden am Ufer des vor 305 Jahren aufgestauten Sees spielen – unplugged und jeweils zwischen 16 und 18 Uhr, um die sensible Natur nicht zu stören. "Die Konzerte sollen nur ein Anfang sein", sagt Pestal. "Schön wäre es, wenn daraus musikalische Nachmittage werden, bei denen Menschen einfach mit ihren Instrumenten kommen."

Erinnerung an 1963

Der Wiener, der sein Geld als Sicherheitstechniker und Fachhochschul-Lektor verdient, hat sich mit der Übernahme der Pacht am Taferlklaussee vor zwei Jahren einen Traum erfüllt. "Mein Vater war Techniker, und als er 1963 hier die Materialseilbahn errichtete, durfte ich als Bub mitkommen."

Fünf Jahrzehnte später entschlossen sich Hannes Pestal und seine Frau Susanne, am Ende ihres Arbeitslebens eine Ausflugshütte zu betreiben. "An die Taferlklausstube dachte ich dabei gar nicht", erzählt Pestal. "Aber als ich hörte, dass sie unbewirtschaftet ist, war ich gleich Feuer und Flamme und konnte zum Glück die Bundesforste als Besitzer der Liegenschaft für die Idee gewinnen."

Die idyllisch gelegene Hütte ist ab 4. Juni wieder von Mittwoch bis Sonntag (jeweils von 10 bis 20 Uhr) geöffnet. Die Pestals kredenzen herzhafte Jausen und selbstgebackene Mehlspeisen. "Es gibt bei uns keinen Strom und keinen Wasseranschluss", sagt der Hüttenwirt. "Und wir sind in einem Naturschutzgebiet, was uns zu Zurückhaltung zwingt. Aber ich wollte ohnehin kein Wirtshaus für Autobustouristen. So wie es hier ist, ist es perfekt."

Die Konzerttermine