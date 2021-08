Am Fuß des Dachsteins entstehen neue Radwege

Die kurvige Bundesstraße B166 zwischen Hallstättersee und Gosau ist (speziell im Sommer) stark frequentiert und für Radfahrer deshalb unangenehm zu befahren. Deshalb kündigt die Landesregierung jetzt die Errichtung einer "Ausweichroute für Radfahrer" zwischen Gosauzwang und Klaushof an. Damit könnten sich Radfahrer auf rund zwei Drittel der Gesamtstrecke die Bundesstraße ersparen.

Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner machte sich am Donnerstag vor Ort selbst ein Bild von der Lage. In Gesprächen mit Vertretern der Gemeinde Gosau kam auch das seit langem geforderte Radwegprojekt "Hallstättersee West" zwischen Bad Goisern und Hallstatt zur Sprache. Eine Machbarkeitsstudie ergab, dass eine Umsetzung des gesamten Projekts wegen der enorm hohen Kosten von rund 30 Millionen Euro nicht möglich ist. Dennoch kündigte Steinkellner an, "dass sinnvolle Einzelabschnitte, die mit verhältnismäßigem baulichen und finanziellen Aufwand errichtet werden können, auf ihre Umsetzungsmöglichkeiten geprüft werden".