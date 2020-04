Altausseer Jubiläums-Kiritag-Bierzelt soll Anfang September stattfinden

Artikel über Absagen von Großveranstaltungen aller Art füllen derzeit jene Plätze in den Medien, die normalerweise für die Vor-, Nach- und Ergebnisberichte solcher Veranstaltungen reserviert sind. In Altaussee rechnet man hingegen nicht mit einem Aus für eines der größten Feste, die das steirische Salzkammergut zu bieten hat: das beliebte Kiritag-Bierzelt. Heuer stünde die 60. Auflage auf dem Programm, und zwar von 5. bis 7. September, also zu einem Zeitpunkt, wo das bis 31. August reichende Verbot von Großveranstaltungen bereits ausgelaufen sein sollte.

"Wenn das Gesetz es zulässt, machen wir das Kiritag-Bierzelt", sagt Organisationschef Werner Fischer. "Absolute Deadline ist der 14. August." Bis dahin müsse man wissen, ob es eine Genehmigung gibt, da die Vorbereitung des Festes naturgemäß eine längere Vorlaufzeit benötigt. Was hingegen in diesem Jahr mit Sicherheit nicht stattfinden könne, sei der traditionelle, öffentliche Bierempfang zwei Wochen vor dem eigentlichen Kirtag, wo normalerweise unter großer Beteiligung der einheimischen Bevölkerung und vieler auswärtiger Gäste die Anlieferung des Kirtagbiers aus der in Lienz/Osttirol ansässigen Brauerei Falkenstein im Altausseer Feuerwehrgebäude gefeiert wird. Denn der Tag, an dem das Bier heuer in Altaussee "landet" (Freitag, 21. August), liege noch im Verbotszeitraum.

Möglicherweise könnte es heuer aufgrund der Situation eine Beschränkung der Besucherzahl im Bierzelt geben. Fischer: "Kann sein, dass wir zwei Security-Leute anstellen müssen, die schauen, dass nicht zu viele Leute hineingehen." Aber es gebe ja einen großen Außenbereich vor dem Zelt.

Derzeit seien Altaussee und Bad Aussee übrigens Coronavirus-frei, berichtet Fischer. Die paar an einer Hand abzuzählenden Erkrankten, die verzeichnet wurden, seien mittlerweile wieder gesund.

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at