"Wirt zu sein ist der schönste Beruf, den ich mir überhaupt vorstellen kann"

GSCHWANDT. "Wirtesterben": Peter Bergthaler, Betreiber des florierenden Gasthofs Rabl in Gschwandt, hält die Klagen in seiner Branche für übertrieben und bricht eine Lanze für seinen Beruf

Vor zehn Jahren hat Peter Bergthaler gemeinsam mit seiner Frau den elterlichen Betrieb übernommen. Bild: ebra

Gemeinsam mit seiner Frau Erika betreibt Peter Bergthaler seit zehn Jahren erfolgreich das "Gasthaus Rabl" in Gschwandt. Der gelernte Koch führt das Haus in dritter Generation und ist daneben auch Bauer.

OÖN: In den vergangenen Jahren warfen mehr als zehn Wirte in und um Gmunden das Handtuch. Können Sie das nachvollziehen?

Bergthaler: Nein, eigentlich nicht. Es gefällt mir auch nicht, dass ständig vom "Wirtesterben" geredet wird. Unsere Branche wird immer so schlecht dargestellt. Wirt zu sein ist für mich der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann. Ich darf für andere Menschen da sein. Die Leute treffen sich bei uns, um miteinander zu reden und um den Alltag hinter sich zu lassen. Das ist doch etwas Schönes!

Warum klagen so viele Gastronomen dann über Personalmangel?

Ich kann nur von mir sprechen, und ich kenne dieses Problem nicht. Allerdings ist es mir auch wichtig, dass unsere 15 Mitarbeiter gern bei uns arbeiten. Dass man besser bezahlt, als es der Kollektivvertrag vorsieht, ist ohnehin längst üblich. Wir zahlen darüber hinaus aber auch leistungsorientiert, unsere Mitarbeiter bekommen die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Und wir sind ein eingeschworenes Team. Jeder ist gleich wichtig, für mich gelten die gleichen Regeln wie für alle.

Ist es ein Problem, dass manche einen Gastronomiebetrieb von Eltern übernehmen, aber eigentlich keine geborenen Wirte sind?

(Denkt lange nach.) Es stimmt schon. Entweder du bist ein Wirt oder du bist keiner. Aber das alleine ist es auch nicht. Es kommt schon darauf an, was man seinen Kindern vorlebt und wie man Generationsübergänge abwickelt. Wenn du innerhalb der Familie ständig über die Arbeit jammerst, darfst du dich nicht wundern, wenn deine Kinder irgendwann sagen: "Das tu ich mir nicht an."

Sie haben vier Kinder. Wie würde es Ihnen gehen, wenn keines davon einmal den Betrieb übernehmen möchte?

Das Leben würde weitergehen, und es würde genau so schön sein. Aber ich bin ziemlich sicher, dass sie weitermachen wollen. Wir investieren viel in unseren Betrieb, damit die nächste Generation eine gesunde Basis hat.

Bleibt das Problem des Generationswechsels. Da kommt es oft zu Konflikten.

Ja, das stimmt, aber auch da hat jeder die Sache selbst in der Hand. Ich selbst hatte Riesenglück: Mein Vater ließ mir nach der Übergabe völlig freie Hand. Er sagte: "Ich werde dir nie dreinreden, aber wenn du mich brauchst, bin ich da." Daran hielt er sich. Und ich holte oft seinen Rat. Er nimmt mir bei unserer Landwirtschaft viel Arbeit ab und entlastet mich auf diese Art enorm. Ich hoffe, dass ich das bei meinen Kindern auch einmal so gut schaffe.

Hat sich das Wirtsgeschäft im Vergleich zu früher verändert?

Die Leute suchen auf der Speisekarte heute wieder mehr Regionalität, vor allem bei jungen Gästen fällt mir das auf. Wir verarbeiten das Fleisch aus eigener Produktion und arbeiten dabei eng mit Fleischhauern aus der Region zusammen. Im Kern bleibt unser Geschäft aber trotzdem immer gleich: Du musst dafür sorgen, dass sich Gäste bei dir wohlfühlen, und das macht dir dann auch selbst Freude. Als Wirt lenkst du deine Gäste, du kannst ihre Stimmung beeinflussen. Wenn ein griesgrämiger Gast bei der Tür hereinkommt, spornt mich das an. Ich sage mir dann: Dich bringe ich heute noch zum Lächeln. Und es gelingt eigentlich immer.

Wenn man Ihnen so zuhört, fragt man sich, warum es trotzdem ein Wirtesterben gibt.

Meine Meinung ist, dass vor allem zu viel gejammert wird. Das bringt uns nicht weiter. Wir sollten uns am Positiven aufbauen. Unser Gasthaus hat eine wunderbare Lage an der B120, das ist gut für unser Geschäft. Ich bin auch sicher, dass alle Wirtshäuser in der Gegend vom Baumwipfelpfad am Grünberg profitieren werden. Das alles ist natürlich mit viel Arbeit verbunden. Aber es gibt so viele Chancen, reden wir doch mehr darüber!

