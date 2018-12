Weil die einzige Bank im Ort schloss, ist ein Bankomat auf Herbergssuche

OBERTRAUN. Obertraun verlor seine Volksbank-Filiale, will auf den Geldautomat aber nicht verzichten

Noch ist der alte Bankomat in Betrieb – auch wenn die Bankfiliale bereits im November geschlossen wurde. Bild: OON

Der österreichische Volksbankenverband bündelt seine Kräfte und bildet größere Einheiten. So wurde die Volksbank Bad Goisern 2017 mit ihren fünf Standorten im inneren Salzkammergut an die Volksbank Salzburg angegliedert.

Die Genossenschaftsbank am Fuße des Dachsteins geht selbst einen ähnlichen Weg und erhöht die Effizienz durch Zusammenlegungen. Die Filialen in Obertraun und Steeg wurden im November geschlossen. Hallstatt und Gosau wackeln ebenfalls, heißt es. Die Arbeitsplätze gehen aber nicht verloren, sondern werden an den zentralen Standort in Bad Goisern verlegt. "Wir haben aber auch mobile Mitarbeiter, sodass wir weiterhin bei unseren Kunden direkt vor Ort sein können", sagt Klaus-Peter Lovcik von der Volksbank Salzburg. Hintergrund des Konzentrationsprozesses ist die Tatsache, dass immer mehr Kunden Onlinebanking betreiben und auch mobiler sind als früher.

Für die Gemeinde Obertraun ist diese Entwicklung aber schmerzhaft. Mit der Volksbank-Filiale geht die einzige Bank im Ort verloren – und damit auch der einzige Bankomat.

Doch letzteres wollen die Obertrauner unbedingt verhindern. "Als Tourismusgemeinde ist ein Bankomat für uns unverzichtbar", sagt SP-Vizebürgermeister Bernhard Moser. Gesucht wird deshalb ein neuer Standort für die Geldmaschine. Problem dabei: Damit der Bankomat kostendeckend geführt werden kann, braucht es mindestens 23.000 Behebungen pro Jahr. Für jede Behebung, die darunter liegt, sind vom Betreiber 38 Cent zu berappen.

Nahversorger als Standort?

Renate und Manfred Renner, die Betreiber des örtlichen Supermarkts, sind dennoch interessiert. Ihr Geschäft ist eine zentrale Anlaufstelle im Ort und liegt direkt an der Hallstättersee Landesstraße. Derzeit werden Verhandlungen geführt, heißt es.

Ursprünglich dachten auch die Verantwortlichen im Gemeindeamt darüber nach, den Bankomaten zu übernehmen, rückten von dieser Idee aber wieder ab. " Gemeinden sollten keine privatwirtschaftlichen Aufgaben übernehmen", sagt Vizebürgermeister Moser.

Jetzt hoffen alle, dass sich Familie Renner mit der Anbieterfirma des Bankomaten einigen kann. Unterstützung dazu kommt aus Salzburg. "Wir vermitteln und helfen so gut wir können", sagt Klaus-Peter Lovcik. Bis eine Lösung gefunden wird, bleibe der Bankomat in der ehemaligen Volksbankfiliale in Betrieb, verspricht er.

