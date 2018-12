Traunsee Schlösser Advent löst große Begeisterung aus

GMUNDEN. Tausende Besucher an den ersten beiden Wochenenden – Freude bei Veranstaltern und Ausstellern.

Christkind vor dem Seeschloss Bild: (Spitzb.)

"Das hätten wir nicht erwartet", klang es vielfach aus dem Mund der zahlreichen Besucher des von den OÖNachrichten unterstützten und präsentierten Traunsee Schlösser Advents im See- und Landschloss Ort in Gmunden. Nicht nur Besucher aus allen österreichischen Bundesländern, auch Gäste aus Italien, Deutschland, Slowenien, der Schweiz oder den Niederlanden, um nur einige zu nennen, zeigen sich von der unglaublichen Vielfalt (mehr als 130 Aussteller) und der Qualität der hier gezeigten Handwerkskunst restlos begeistert.

"Es ist faszinierend, was die Aussteller in mühevoller Arbeit aus Holz, Glas, Beton, Keramik, Draht, Geweihen, Steinen, Eisen, Heu, Kupfer, Leder, Mineralien und vielem mehr alles zaubern", sagt Co-Veranstalter Gustl Viertbauer aus Kirchham. Auch die Kulinarik sei vielfältig: "Von Pofesen, Schokospießen mit frischen Früchten, Kletzenbrot, Bauernkrapfen, Keksvariationen bis hin zu Delikatem vom Traunseefisch, Bratwürsteln, Suppe im Brotlaib, Bauernchips, Raclettebrot, Topfenknödeln und vielem mehr ist für jeden Geschmack etwas dabei." Besonderen Anklang bei den Besuchern fanden die heuer neu hinzugekommenen Räumlichkeiten im Landschloss Ort. Neben der Gmundner Keramik und einem Café mit Sitzgelegenheit ist jeweils am Samstag und Sonntag das Christkind im betreuten Kinderbereich mit Bastelstube anzutreffen. Bläsergruppen der Stadtkapelle Gmunden tragen in den Schloss-Innenhöfen zur vorweihnachtlichen Stimmung bei. In der Schlosskapelle treten freitags bis sonntags jeweils um 14 und 16 Uhr Chöre und Volksmusikgruppen aus der Region auf.

Öffnungszeiten an den letzten beiden Schlösser-Advent-Wochenenden: 7. bis 9. Dezember und 14. bis 16. Dezember, freitags von 13 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 19 Uhr. Alle Infos unter www.schloesseradvent.at

