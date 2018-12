SPÖ Bad Goisern macht sich bereit für Generationswechsel

BAD GOISERN. Bürgermeister Peter Ellmer tritt 2021 bei der Bürgermeisterwahl nicht mehr an.

Florian Hemetsberger, Helmut Pilz, Bgm. Peter Ellmer, Hansjörg Schenner, Leopold Schilcher (v. li. n. re.) Bild: ebra

Als die SP Bad Goisern vor zehn Jahren Peter Ellmer zum Bürgermeister machte, organisierte sie das parteiinterne Auswahlverfahren höchst professionell mit Hilfe einer Umfrage und begleitet von Experten.

Jetzt zeichnet sich der nächste Generationswechsel ab. "Ich werde bei der nächsten Bürgermeisterwahl nicht mehr antreten", kündigt der 62-Jährige an. Und wie üblich in Gemeinden mit absoluten politischen Mehrheiten möchte Ellmer noch vor Ende seiner Dienstzeit zurücktreten. Die SP könnte dann im Gemeinderat seinen Nachfolger küren und ihm einen Startvorteil bei der Bürgermeisterwahl 2021 verschaffen.

In der gestrigen Gemeinderatssitzung fand der erste Akt des Generationswechsels statt. SP-Gemeindevorstand Florian Hemetsberger und SP-Vizebürgermeister Helmut Pilz erklärten ihren Rückzug aus dem Ortsparlament. Beide haben die Gemeindepolitik jahrzehntelang maßgeblich mitgestaltet. Hemetsberger in den Bereichen Sport und Tourismus, Pilz in den beiden Ressorts Verkehr und Sicherheit.

Ihre Funktionen übernehmen Hansjörg Schenner und Leopold Schilcher. Schenner wurde gestern zum Gemeindevorstand gewählt, Schilcher zum neuen Vizebürgermeister.

Schilcher gilt als Favorit

Glaubt man Gerüchten aus SPÖ-Kreisen, ist Leopold Schilcher als Nachfolger von Bürgermeister Ellmer vorgesehen. Festlegen will sich die Partei aber noch nicht – schon gar nicht offiziell. "Wir haben noch genug Zeit für diese Entscheidung", sagt Ellmer. Schilcher selbst hält den Ball ebenfalls flach. "Die Funktion des Vizebürgermeisters füllt mich aus", sagt er.

Der 56-jährige Bewährungshelfer und Mediator löste Peter Ellmer bereits vor einem Jahr als Parteiobmann ab. Er lebte lange Jahre außerhalb seiner Heimatgemeinde, trat 2012 der Partei bei, brachte sich 2013 stark beim Bürgerbeteiligungsprozess ein und ist seit 2015 Gemeinderat. "Ich möchte die Lebenssituation von Menschen verbessern", begründet er sein Engagement.

Ähnlich sieht es Hansjörg Schenner (43), der zweite der beiden neuen starken Männer in der SP Bad Goisern. "Wenn du was bewegen willst, musst du dich engagieren", sagt er. Schenner ist Geschäftsführer des Reinhalteverbandes Hallstättersee und engagiert sich seit Jahren für Klimaschutz und die Energiewende.

Peter Ellmer bedankte sich gestern bei den scheidenden Langzeit-Funktionären Helmut Pilz und Florian Hemetsberger. "Für einen Bürgermeister ist es ein Riesenglück, solche Mitstreiter an der Seite zu haben", sagte er.

Was seine eigene Zukunft betrifft, hat Goiserns Bürgermeister schon eine genaue Vorstellung. "Ich werde endlich Zeit haben, für den Wegeverein die Wanderwege in unserer Gemeinde zu kontrollieren."

