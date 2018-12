Der Traunsee Schlösser Advent 2018 geht ins vierte und letzte Wochenende

GMUNDEN. Noch drei Tage Staunen, Bewundern, Genießen im Gmundner See- und Landschloss Ort.

Eines der meistfotografierten Glanzlichter des Schlösser Advents ist die schwimmende Krippe im Traunsee. Bild: Spitzbart

Der Gmundner Traunsee Schlösser Advent, einer der schönsten Weihnachtsmärkte in ganz Österreich, geht in sein viertes Wochenende und damit für heuer ins Finale: Noch dieses Wochenende (heute 13 bis 19 Uhr, morgen und Sonntag jeweils 11 bis 19 Uhr) besticht der Markt mit dem einzigartigen Charme von See- und Landschloss Ort, einer großen Auswahl an stilvollen und edlen Geschenken, Handwerkskunst von anno dazumal, nostalgischen Kindheitserinnerungen, stimmungsvoller Beleuchtung auf dem See, einer schwimmenden Krippe und mehr als 130 Ständen zum Gustieren und Genießen. Für die Kinder gibt es morgen und Sonntag ein "echtes Christkind" zu bewundern.

"Wir kommen wieder", klang es vielfach aus dem Mund der zahlreichen Besucher, die zum Teil von weit her angereist sind. Nicht nur aus allen Bundesländern, auch viele Gäste aus dem Ausland machten am Traunsee Station und waren von der unglaublichen Vielfalt und der Qualität des Schlösser Advents begeistert. Fasziniert zeigten sich viele Besucher von den Künstlern und Handwerkern, die zum Teil auch an Ort und Stelle arbeiten und somit den staunenden Gästen ermöglichen, bei der Entstehung der Exponate live dabei zu sein.

Bläsergruppen des Musikvereins Kirchham tragen in den Schlossinnenhöfen zur festlichen Stimmung bei. In der Schlosskapelle treten täglich um 14 und 16 Uhr Chöre und Volksmusikgruppen aus der Region auf.

Weitere ausführliche Infos unter www.schloesseradvent.at

