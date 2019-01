Das berühmteste aller Mülibankerl im Salzkammergut wurde neu errichtet

GMUNDEN. Mitglieder der Naturfreunde erneuerten die legendäre Bank am Fuß des Grünbergs.

Franz Schober, Friedrich Lasser und Ferdinand Grafinger von den Naturfreunde-Ortsvereinen Ohlsdorf und Laakirchen nach dem Wiederaufbau Bild: privat

Zur Erklärung für die jüngeren Leser: Mülibankerl sind Abstelltische vor Bauernhöfen, auf denen die Landwirte einst ihre vollen Milchkannen ("Mülibitschn") deponierten, damit diese von Molkereilastwagen abgeholt werden konnten.

Oft nutzten mehrere Landwirte gemeinsam ein Mülibankerl. Auch beim Bankerl des Gmundner Bauern Konrad Buchinger (vulgo Engelbauer) war das bis 1988 der Fall. In diesem Jahr zog die Gmundner Molkereigenossenschaft alle Milchkannen aus dem Verkehr. Seither fließt die Milch beim Engelbauer von der Melkmaschine in einen gekühlten Behälter am Hof und von dort direkt in die Tankwagen der Molkerei. "Das ist effizienter und hygienischer", sagt Buchinger, der täglich 17 Kühe melkt.

Mülibankerllauf seit 1986

Das Mülibankerl beim Engelbauern war damit nutzlos. Dabei war es gerade erst berühmt geworden. Denn 1986 erfand Ferdinand Grafinger von den Naturfreunden Laakirchen den "Mülibankerllauf". Ein Tourenski-Wettrennen auf den Grünberg. Spätestens seit dieser Zeit ist das Mülibankerl für Hobbysportler eine Ortsbezeichnung. Wander- oder Skitouren auf den Grünberg beginnen und enden beim Mülibankerl. Und das so oft, dass die Stadtgemeinde inzwischen sogar einen Parkplatz bei der ehemaligen Milch-Abholstelle errichten musste.

Grafingers Mülibankerllauf fand 18 Jahre lang statt, dann schlief die Veranstaltung ein und wurde vor drei Jahren mit großem Erfolg wiederbelebt. Heuer findet die Sportveranstaltung am 3. Februar statt.

Auch das Mülibankerl selbst erlebte Höhen und Tiefen. 1995 fiel es einem Autounfall zum Opfer und wurde zum ersten Mal erneuert. Im Vorjahr zerlegte ein Sturm das Holzbauwerk. Deshalb haben Ferdinand Grafinger und Friedrich Lasser von den Naturfreunden Ohlsdorf es jetzt ein weiteres Mal erneuert. Die Konstruktion aus Lärchenholz ist vermutlich das edelste Mülibankerl, das am Fuß des Grünbergs je stand.

Für die Sieger des diesjährigen Mülibankerllaufs gibt es übrigens Miniatur-Mülibankerl aus Holz als Trophäen. Die Namen der schnellsten Läufer werden außerdem in eine Milchkanne eingraviert.

