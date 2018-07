Bürger wollen Abriss des Lohningerhofs in letzter Minute noch verhindern

SCHÖRFLING/A. Schörflinger Bürgermeister Gründl will trotz 900 Unterschriften am Abrissplan festhalten.

Einige Schörflinger setzen sich für den Erhalt des Lohningerhofes im Marktzentrum ein. Bild: OÖN/B.P.E

Mehr als 900 Unterschriften hat in den vergangenen Wochen eine Initiative gesammelt, die gegen den geplanten Abriss des Lohningerhofes im Zentrum auftritt. "Ich bin für jedes Gespräch bereit und schlage keine Tür zu", betont Bürgermeister Gerhard Gründl (SP). Ein Stopp der Abrisspläne kommt für ihn aber nicht mehr in Frage.

Der Lohningerhof ist ein Bauernhof mit Wohnhaus und Scheune, dessen Grundsubstanz aus der Zeit um 1800 stammt. Im Jahr 1881 wurde die Scheune aufgestockt. Vor drei Jahren hat die Gemeinde das Areal gekauft, um den Charakter des Marktplatzes zu erhalten.

Bausubstanz ist strittig

Die Initiative bezeichnet die Bausubstanz des Gebäudes als gut. Die Gemeinde hingegen beruft sich auf Gutachten und Machbarkeitsstudien: Demnach seien Abbruch und Neuerrichtung wesentlich wirtschaftlicher und sinnvoller als eine Sanierung.

Ein Workshop der Marktgemeinde mit Orts- und Verkehrsplaner kam 2016 zum Ergebnis, ein multifunktionales Gemeindezentrum zu errichten. Das hat der Gemeinderat einstimmig abgesegnet. Ein Lenkungsteam mit Vertretern aus allen Fraktionen beschäftigt sich seit Jahresbeginn mit der Gestaltung des Areals. "Darüber berichten wir laufend in den Gemeindenachrichten", sagt Gründl im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Dennoch fühlen sich manche Bürger offensichtlich schlecht informiert. Es sei von Gutachten, Studien und Plänen die Rede, so Wilfried Hufnagl, einer der Initiatoren. "Aber wir erfahren bestenfalls Überschriften oder schwammige Begriffe wie multifunktionales Gemeindezentrum."

Bürgermeister Gründl verweist darauf, dass über Monate hinweg eine Ideenbox für Vorschläge zur weiteren Verwendung des Lohningerhofes zugänglich war. Von 29 eingereichten Vorschlägen waren sieben für eine Renovierung, 22 für den Abbruch.

Die Initiative hingegen beharrt auf einem sofortigen Stopp der Abrisspläne. "Wir wollen eine Bürgerbeteiligung, die diesen Namen auch verdient", betont Hufnagl. "Es ist absolut keine Eile angebracht."

Gründl kündigt an, dass im Herbst das Projekt "Ortszentrum neu – Treffpunkt Marktplatz" präsentiert werde. Die Planung inklusive Bürgerbeteiligung werde erst dann in Angriff genommen, wenn dafür die Finanzierung gesichert sei, so der Bürgermeister.

