Beim Bad Ischler Tourismusverband treten drei Listen an

BAD ISCHL. Vollversammlung: Die Interessentenbeitragszahler von Bad Ischl sind heute aufgerufen, einen neuen Tourismusvorstand zu wählen, Obmann Edwin Gruber tritt nicht mehr an.

Im Kongresshaus findet heute, ab 18.30 Uhr, die mit Spannung erwartete Vollversammlung statt. Bild: ebra

817 Bad Ischler Interessentenbeitragszahler sind heute eingeladen, in einer Vollversammlung den zwölfköpfigen Aufsichtsrat des örtlichen Tourismusverbandes zu wählen. Das neue Gremium wählt in der Folge aus seinen Reihen den Aufsichtsratsvorsitzenden (der bisher "Tourismusobmann" genannt wurde). Der Aufsichtsrat ist aber auch für die Einsetzung von Tourismusgeschäftsführern zuständig.

Die Touristiker rechnen mit einem starken Besuch der Vollversammlung, denn die neue Führung wird auf fünf Jahre gewählt. Und: Es steht bereits jetzt fest, dass es zu einem personellen Neubeginn kommt. Der bisherige Obmann Edwin Gruber gibt die Führung ab. Er brachte keine eigene Liste zustande.

Favorit: Johannes Aldrian

Gewählt wird in zwei Stimmgruppen, von denen jede jeweils sechs Vertreter in den Vorstand schickt. In der Stimmgruppe I (Tourismusbetriebe) steht nur eine einzige Liste zur Wahl, und die wird von Johannes Aldrian angeführt. Der 35-Jährige ist Geschäftsführer der Katrinseilbahn, stellt sich für das Amt des Vorstandsvorsitzenden zur Verfügung und gilt auch als Favorit. Er ist nicht nur Tourismusunternehmer, sondern hat auch einen guten Draht ins Rathaus, weil die Seilbahn ja der Stadtgemeinde gehört. Zudem war er früher Mitarbeiter im Tourismusbüro, kennt also auch die Trinkhalle von innen.

In der Stimmgruppe II (Wirtschaftsbetriebe) rittern gleich drei Gruppierungen um die sechs anderen Sitze im Aufsichtsrat. Die erste Liste steht ebenfalls hinter Aldrian, die zweite führt der Bauunternehmer Josef Zeppetzauer (Zebau) an und die dritte Marcus Tulach, Obmann des Wirtschaftsforums. Da auch Zeppetzauer dem Wirtschaftsforum angehört, tritt der Unternehmerverbund mit zwei getrennten Listen an. Beobachter halten das für einen Versuch, den Einfluss des Wirtschaftsforums im Tourismusverband zu sichern. Dem Forum sind in den vergangenen Jahren die Mitglieder davongelaufen. Vertrat es einst 120 Bad Ischler Betriebe, sind es mittlerweile nur noch 40.

Ein inhaltlicher Wahlkampf wurde in den vergangenen Wochen nicht geführt. Vielmehr wurde um Vertrauen geworben. "Es ist eher ein Wettkampf der Persönlichkeiten", sagt Tourismusunternehmerin Brigitte Stumpner (Salzkammergut Touristik), die selbst nicht mehr antritt. So bezeichnet sich Josef Zeppetzauer als "Vermittler mit einer Kandidatenliste, die alle Sparten abdeckt."

Johannes Aldrian hofft, dass viele Beitragszahler zur Vollversammlung kommen und mitstimmen. "Das ist eine wichtige Wahl für unseren Tourismusverband", sagt er. "Ich bitte jeden Stimmberechtigten, sein demokratisches Recht zu nutzen."

Mit Ankündigungen und Versprechen hält sich Aldrian zurück. "Es ist die Aufgabe des künftigen Aufsichtsrats, ein neues Tourismuskonzept zu entwickeln", sagt er. "Dabei wird man auch den neuen Tourismusdirektor Stephan Köhl einbinden."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema