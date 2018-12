Arbeitsunfall: Daumen zwischen Kranschaufel und Granitblock eingeklemmt

VÖCKLABRUCK. Bei einem Arbeitsunfall wurde der Daumen eines 54-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen eingeklemmt. Der Mann wurde ins Salzkammergut-Klinikum gebracht.

Auf einem Firmenparkplatz in Oberhofen am Irrsee ereignete sich am Donnerstagmorgen ein Arbeitsunfall: Ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen und ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck führten Pflaster-und Gestaltungsarbeiten durch, während ein 28-jähriger Kranfahrer aus dem Bezirk Vöcklabruck einen Granitblock mit einer Länge von eineinhalb Metern mit der Kranschaufel in die vorgesehene Standposition brachte. Während der 54-Jährige den Block mit den Händen festhielt, öffnete der Kranfahrer die Schaufel. Der rechte Daumen des 54-Jährigen wurde dadurch zwischen einem Greifhaken der Schaufel und dem Granitblock eingeklemmt und teilmanipuliert. Der Mann wurde nach der Erstversorgung ins Salzkammergut-Klinkum Vöcklabruck gebracht.

