Apotheke-Terminal bietet Einkauf rund um die Uhr

REGAU. Nach zehn Jahren zähen Kampfes: Veritas-Apotheke hat bei der Himmelreichkreuzung eröffnet.

Mehr als zehn Jahre hat es gedauert, bis die Gemeinde Regau eine eigene Apotheke bewilligt bekam. Der Hartnäckigkeit der Pharmazeutin Monika Kaniak-El-Masir und des Vizebürgermeisters Karl Haas war es zu verdanken, dass im Herbst 2017 das amtlich grüne Licht erfolgte. In nur sechs Monaten Bauzeit wurde die neue Veritas-Apotheke errichtet, die seit einer Woche geöffnet hat.

Sie ist eine Filiale der Apotheke Puchheim, die bereits in der Vergangenheit viele Regauer versorgt hat, ist aber weder im Angebot noch im Service eingeschränkt. Im Gegenteil, die Veritas-Apotheke wartet mit einer Neuheit auf: Außerhalb der Öffnungszeiten haben die Kunden in Zukunft die Möglichkeit, an einem Terminal an der Fassade einzukaufen, der von einem modernen Lagerautomaten bestückt wird. So können kleine Wehwehchen und Blessuren 24 Stunden pro Tag versorgt werden, auch am Wochenende.

"Wir werden mehr bieten, als man von uns erwartet", verspricht Ingrid Kaniak, die Schwester der Inhaberin und Pharmazeutin in der neuen Apotheke. Neben der Versorgung von Arzneimitteln liegt der Fokus auf Nährstoffen, Tees und Pflege. Es werden auch regelmäßig Veranstaltungen und Vorträge zu verschiedenen Themen rund um Gesundheit, Ernährung und Fitness stattfinde.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema