45-Jähriger rauchte bei der Polizei Crystal Meth

Ist das der dümmste Schwarzfahrer der Welt? Ein 45-jähriger Slowake, der ohne Ticket im Zug erwischt worden war, könnte nun auch wegen Drogendelikten belangt werden und musste obendrein im Krankenhaus behandelt werden.

Der Mann war am vergangenen Donnerstag zur Polizeiinspektion Vöcklabruck gebracht worden, weil er sich nicht ausweisen konnte. Nachdem die Beamten seine Kleidung durchsucht hatten, ging der 45-Jährige auf die Toilette. Dort zündete er sich eine Crackpfeife mit Crystal Meth an, die er laut Polizeibericht "in seinem Hinterteil versteckt hatte".

Daraufhin bekam der Mann so schwere gesundheitliche Probleme, dass er in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht werden musste. Die Beamten stellten außerdem eine für Ladendiebstähle präparierte Tasche und weitere verdächtige Gegenstände sicher.

