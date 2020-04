Rotes Kreuz sucht Blutspender

Das Rote Kreuz sucht deshalb mit Nachdruck Blutspender. "Besonders gefragt sind derzeit Spender der Blutgruppen 0 negativ, A negativ, B negativ und A positiv", sagt der oberösterreichische Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger.

Darüber hinaus sucht das Rote Kreuz Menschen, die nachweislich an Covid-19 erkrankt waren und seit mindestens 14 Tagen wieder gesund sind. Sie können Lebensretter für andere Covid-19-Patienten werden: "Die im Blutplasma von Genesenen vorhandenen Antikörper helfen schwer erkrankten Personen, ihre Infektion zu besiegen", sagt Aichinger.

Blutspendetermine finden unverändert in den Gemeinden statt. Eine Blutplasmaspende kann ausschließlich in der Blutzentrale in Linz nach Terminvereinbarung abgenommen werden. Weitere Informationen unter www.roteskreuz.at

