Räuber flüchtete aufs Dach und drohte: „Ich springe“

Insgesamt vier Räuber hatten am Freitag gegen 6.30 Uhr versucht, einen 22-jährigen Armenier in seiner Wohnung an der Ecke Humboldt-Goethestraße zu überfallen. Die Täter waren maskiert: ein Linzer (18), ein Rieder (19), eine Linzerin (19) und ein Unbekannter. Als das Opfer die Wohnungstür öffnete, drängten die vier Maskierten ihr Opfer zurück in die Wohnung. Dieses versuchte vom Vorzimmer in das Wohnzimmer zu flüchten und die Tür zuzuhalten, was ihm jedoch trotz massiver Gegenwehr nicht gelang. Der 16-Jährige zwängte mit einem Wischmopp die Tür auf. Alle vier schlugen auf ihr Opfer ein, bis er aus der Wohnung flüchten konnte. Auf der Straße bat er eine Passantin, die Polizei zu verständigen. Der 18-Jährige und der Unbekannte verfolgten den Armenier, flüchteten aber, als die Polizei eintraf. In der Zwischenzeit durchwühlten die zwei restlichen Räuber die Wohnung. Sie flüchteten beim Eintreffen der Polizei über ein Fenster auf ein Hausdach. Die 19-Jährige konnte von den Beamten dazu bewogen werden, wieder zurück in die Wohnung zu klettern. Dort wurde sie festgenommen.

Der 16-Jährige drohten den Beamten, vom Dach zu springen, sollte ein Polizeizugriff erfolgen. Daher wurde von der Feuerwehr ein Sprungtuch platziert. Einem Beamten gelang es über ein Dachlukenfenster, mit dem Burschen Kontakt aufzunehmen. Der Polizist versuchte etwa 30 Minuten lang, den 16-Jährigen zur Aufgabe zu bewegen. Dies gelang ihm schließlich. Der Bursch kam in Richtung der Dachluke. In einem günstigen Moment ergriffen ihn die Beamten und zogen ihn vom Dach. Auch er wurde festgenommen. Der 22-Jährige begab sich nach seiner Einvernahme selbstständig ins Krankenhaus. Die beiden Festgenommenen wurden in die Justizanstalt Ried eingeliefert. Die Ermittlungen laufen.

