Radfahrer übersehen: Zweifacher Vater tot

Zu einem tragischen Unfall ist es am Dienstagabend in der Gemeinde Neuhofen im Innkreis gekommen, bei dem ein Radfahrer (45) aus Pattigham (Bezirk Ried im Innkreis) ums Leben kam. Der 45-jährige zweifache Vater wurde von hinten von einem Autofahrer gerammt. Der 35-Jährige dürfte von der tiefstehenden Sonne geblendet worden sein. Für den Radfahrer kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Es war gegen 18.30 Uhr, als der 45-Jährige mit seinem Mountainbike auf der Oberinnviertler Landesstraße in Richtung Mettmach unterwegs war. Hinter ihm fuhr ein Ford Galaxy, der den Mountainbiker plötzlich rammte. Der Zweiradfahrer, der einen Helm trug, wurde durch die Luft geschleudert und kam in einem angrenzenden Feld zu liegen. Passanten leisteten sofort Erste Hilfe, auch ein Arzt kam zufällig vorbei und versuchte alles, um den reglosen Mann bis zum Eintreffen des Notarztteams zu reanimieren. Doch vergebens. Der Notarzt konnte nur noch den Tod von Othmar R. feststellen.

Der Lenker des Vans wurde wegen fahrlässiger Tötung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Ob er zu schnell war, steht laut Polizei noch nicht fest. Die Kollision muss aber heftig gewesen sein, denn auch am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Ein Alkotest beim Autofahrer war negativ.

Schock in der Heimatgemeinde

"Dieser Todesfall ist für mich persönlich ein Schock", reagierte Franz Moser, der Bürgermeister von Pattigham. Othmar R. sei in seiner Nachbarschaft zu Hause gewesen und habe der Gemeinde sehr geholfen, Glasfaser-Internet zu bekommen. "Er war der Bauleiter, die Zusammenarbeit mit der Firma war sehr gut."

