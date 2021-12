Fortgesetzte Gewaltausübung? Staatsanwalt bezeichnet Angeklagten als "Familientyrann"

Staatsanwalt Alois Ebner wirft dem bisher unbescholtenen Mann, der zuletzt im Bezirk Braunau lebte und derzeit in der Justizanstalt in Ried in Untersuchungshaft sitzt mehrfache Verbrechen der fortgesetzten Gewaltausübung vor. „Man kann den Angeklagten durchaus einen Familientyrannen nennen. Er hat seine Frau, die drei Töchter und den Sohn immer wieder geschlagen, beschimpft, bedroht, gequält, eingesperrt und genötigt“, sagt Ebner. Es handle sich um unzählige Übergriffe. Laut Ebner habe es gewalttätige Übergriffe mit Eisenstangen und Schraubenzieher gegeben. "Er hat über viele Jahre das Familienleben durch Gewalt bestimmt", sagt Ebner.

Der Verteidiger wiederum hob hervor, dass sein Mandant bisher unbescholten sei und keineswegs nur schlechte Seiten habe. Der Angeklagte erklärte zu Beginn seiner Befragung, dass er sich teilweise geständig verantworten werde. "Ich entschuldige mich, dass ich einen Fehler begangen habe", sagte der 50-Jährige.

Als Gutachterin ist die renommierte Psychiaterin Adelheid Kastner geladen. Laut Ebner sei diese zum Schluss gekommen, dass es sich beim 50-Jährigen um einen gefährlichen, narzistischen und dominanzorientierten, aber zurechnungs- und schuldfähigen Mann handle. Es bestehe eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit von neuerlichen Übergriffen, sollte er auf freiem Fuß bleiben. Aus diesem Grund wird das Gericht auch über eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher entscheiden.

Ein Urteil des Schöffengerichts ist erst am Abend zu erwarten.