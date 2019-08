Pensionistin stürzte bei Verkehrsunfall in Bach

Eine 81-jährige Pensionistin aus dem Bezirk Eferding war am Samstag mit ihrem Auto auf der Taubenbrunner Gemeindestraße Richtung Eferding unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam sie im Gemeindegebiet Pupping von der Fahrbahn ab, durchstieß das Gebüsch am Straßenrand und landete mit dem Wagen im Mittergrabenbach. Das Auto kam seitlich im Wasser zum Liegen. Die 81-Jährige konnte sich nicht mehr selbst befreien. Ein Landwirt, der mit dem Traktor an der Unfallstelle vorbeikam, bemerkte das Unfallfahrzeug und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Frau wurde von der Feuerwehr aus dem Auto befreit und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Krankenhaus Wels gebracht. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Bisher kann nicht gesagt werden, wie lange die Frau in ihrem Auto eingeschlossen war bevor der Landwirt sie entdeckte.

