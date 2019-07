Pensionistin bei Traunstein-Abstieg gestürzt und schwer verletzt

Die 71-Jährige aus dem Bezirk Murau unternahm am Samstag gemeinsam mit einer Alpenvereinsgruppe eine Bergtour auf den Traunstein im Gemeindegebiet von Gmunden. Die Gruppe stieg am Morgen über den Hernlersteig auf und begab sich am Nachmittag in den Abstieg über den Mairalmsteig. Die Pensionistin verwendete für den Abstieg Stöcke. Gegen 14:15 Uhr rutschte sie unglücklich aus und stürzte nach hinten auf einen Fels. Dabei zog sie sich eine schwere Oberschenkel- bzw. Hüftverletzung zu und konnte nicht mehr weiter absteigen. Über den Bergrettungsnotruf 140 wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Da aufgrund diverser anderer Notfälle kein Notarzthubschrauber verfügbar war, wurde anfangs nur die Bergrettung Gmunden alarmiert, die sich sofort auf den Weg über den Mairalmsteig zur Verunfallten machte. Der Polizeihubschrauber Libelle war zu dieser Zeit gerade im Einsatz in Steinbach am Attersee, wurde aber aufgrund der Dringlichkeit zum Einsatz am Traunstein umdisponiert, um einen Bergrettungsarzt und -sanitäter schnellstmöglich zur Unfallstelle zu fliegen. Kurz nach dem Eintreffen des Polizeihubschraubers wurde der Notarzthubschrauber Christophorus 10 verfügbar, der die Rettung der Verletzten mit einem Tau durchführte. Die 71-Jährige wurde ins Salzkammergut-Klinikum Gmunden geflogen.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.