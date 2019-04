Pensionistin (77) übersah Pkw: Kollision

WERNSTEIN AM INN. Eine 77-jährige Autolenkerin aus dem Bezirk Schärding wurde am Mittwoch bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt und musste zum Spital gebracht werden.

Der Unfall passierte am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr auf dem Güterweg Sachsenberg in Wernstein am Inn (Bezirk Schärding). Beim Einbiegen auf die Schärdinger Straße dürfte die 77-jährige Pensionistin einen von links kommenden Pkw, gelenkt von einem 52-jährigen Mann aus dem Bezirk Ried im Innkreis, übersehen haben und es kam zum Zusammenstoß.

Die 77-Jährige musste verletzt in das Krankenhaus Schärding gebracht werden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema