Partielle Mondfinsternis: Hier haben Sie gute Aussichten

Sie ist zwar relativ unauffällig, gilt aber trotzdem als einer der Höhepunkte des Astronomiejahrs: Die partielle Halbschatten-Mondfinsternis, die am Freitag mit freiem Auge am Abendhimmel über Österreich zu beobachten sein wird – sollte denn das Wetter passen.

Dabei tritt der Mond nicht in den Kernschatten der Erde ein, sondern nur teilweise in deren Halbschatten. Zur Zeit des Maximums der Verfinsterung um 20.10 Uhr wird der Mond zu rund 92 Prozent seines Durchmessers im Halbschatten stehen.

Der genaue Zeitplan

Die Finsternis beginnt am 10. Jänner um 18.06 Uhr und endet um 22.14 Uhr, wobei Beginn und Ende aber grundsätzlich nicht beobachtbar sind. Bemerkbar macht sich der Halbschatten erst bei größerer Bedeckung: "Erfahrungsgemäß ist bei 70 Prozent im Halbschatten eine freisichtige Beobachtung möglich, das wäre von 19.12 Uhr bis 21.04 Uhr", erklärte Alexander Pikhard von der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA). Zum Maximum der Verdunkelung um 20.10 Uhr steht der Mond rund 37 Grad hoch im Ostsüdosten.

Allerdings: "Schon bei einer dünnen Schleierbewölkung wird die Finsternis gar nicht mehr als solche empfunden", sagt Pikhard. Wie die Chancen in Oberösterreich stehen, einen Blick auf den teilweise verdunkelten Erdtrabanten zu erhaschen, haben die OÖN bei ZAMG-Meteorologen Josef Haselhofer nachgefragt – mit ernüchterndem Ergebnis. Schon am Nachmittag ziehen dichtere Wolken auf, später kann es laut Prognose zeitweise regnen.

Ab in den Süden!

Im Zentralraum sollte man sich keine großen Hoffnungen auf freie Sicht machen. Bessere, wenn auch geringe Chancen, sieht Haselhofer im Süden Oberösterreichs. "Eventuell kann die Wolkendecke im südlichen Salzkammergut und in der Pyhrn-Eisenwurzen kurz aufreißen und kurz Blicke auf den Mond freigeben", sagt der Meteorologe am OÖN-Telefon.

Wer das Himmelsereignis auf keinen Fall verpassen will, muss Oberösterreich verlassen. "An der Alpensüdseite sind die Bedingungen besser", prognostiziert Haselhofer. In der näheren Umgebung zeigen etwa die Wetterkarten für das Murtal und den Lungau klaren Himmel.

Was passiert genau?

Mondfinsternisse können sich prinzipiell nur bei Vollmond ereignen, wenn die Erde zwischen Sonne und Mond steht. Nur bei dieser Konstellation kann der Mond in den Schatten der Erde gelangen, was man als Mondfinsternis wahrnimmt.

Tritt der Mond in den Kernschatten der Erde, wird er von den direkten Sonnenstrahlen völlig abgeschirmt. Im Halbschatten hingegen ist die Mondoberfläche noch immer direktem Sonnenlicht ausgesetzt, derartige Finsternisse sind daher nicht so auffällig. Vielmehr wird die Verdunkelung als Schleier wahrgenommen.

Totale Mondfinsternis 2022

Übrigens: Die zweite partielle Halbschatten-Mondfinsternis in diesem Jahr ereignet sich am 5. Juni. Diese ist aber nur teilweise bei Mondaufgang zu sehen und fällt in die Abenddämmerung. Die nächste von Österreich aus sichtbare totale Mondfinsternis gibt es dann erst am 16. Mai 2022. Allerdings geht der Mond während der Finsternis unter. Am 28. Oktober 2023 ist wieder eine partielle Mondfinsternis zu sehen.

