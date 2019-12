Was sich 2020 am Himmel tut

Das Astronomiejahr 2020 bietet von Österreich aus zwar weder eine Sonnen- noch eine totale oder partielle Mondfinsternis, aber auf den Mond ist Verlass. Der größte Vollmond, gerne als "Supervollmond" bezeichnet, zeigt sich am 8. April. Einen "Blue Moon", also einen zweiten Vollmond im Monat, kann man am 31. Oktober sehen.

Die beiden Planeten Jupiter und Saturn rücken sich im Laufe des Jahres immer näher, bis sie am 21. Dezember so nahe beieinander stehen, dass man sie mit freiem Auge kaum unterscheiden kann. Im Oktober kommt der Mars der Erde noch einmal recht nahe. "Der Planet wird dabei in unseren Breiten sogar besser zu sehen sein als vor zwei Jahren", sagt Alexander Pikhard von der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA).

Das neue Jahr bietet wieder die Gelegenheit zum Sternschnuppenschauen. Die besten Bedingungen dazu sieht die WAA bereits am 4. Jänner, dann wieder am 12. August und am 14. Dezember.



