Oberösterreichs Badeseen noch deutlich zu kühl

Jene der Badeseen allerdings noch länger nicht. 15,3 Grad meldete der Hydrographische Dienst des Landes gestern für die Messstelle an der Gmundner Esplanade. In Kammer am Attersee waren es lediglich 11,8 Grad.

Auch am Linzer Aussee, wo es am Sonntag zu einem tödlichen Unfall kam, ist es mit 16 Grad noch deutlich zu kühl für einen Badeausflug. "Genau das ist jetzt die gefährliche Zeit, weil der Temperaturunterschied zwischen Luft und Wasser sehr groß ist", sagt Martin Eberl, stellvertretender Leiter der Wasserrettung in Oberösterreich. Beim Eintauchen könne es zu reflexartigem Einatmen kommen, der Kreislauf könne zu stark belastet werden. Auch Stand-up-Paddler sollten derzeit nicht auf Schutzkleidung verzichten.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger

