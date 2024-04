Noch immer keine Spur: Reinhold G. und Hermann S. nach wie vor vermisst

Die Suchaktionen durch Polizei und Spürhunde haben keine Hinweise gebracht. Noch immer ist ungewiss, wo die Männer sind und was mit ihnen passiert ist.

Hermann S. aus Steyr hatte zuletzt am Samstag, den 6. April, Kontakt zu seiner Familie - an diesem Tag war auch sein Handy zuletzt eingeschaltet. Reinhold G. wurde am Montag, 8. April zuletzt im Spar in Kleinmünchen gesehen.

Auch von der 54-jährigen Linzerin Christa P. fehlt nach wie vor jede Spur. Sie hatte im Oktober nach einem Lokalbesuch bei einem Bekannten übernachtet, seither ist sie verschwunden.

Christa P. wird immer noch vermisst. Bild: privat

Die Familien der Vermissten sind für jeden Hinweis dankbar. Wer vermutet, einen der vermissten Oberösterreicher gesehen zu haben, solle sich direkt an die Polizei wenden.

