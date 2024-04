44-jähriger Reinhold G. aus Linz vermisst - Wer hat ihn gesehen?

Auch die Polizei sucht bereits nach dem Mann, im Zentralraum Linz sind Suchhunden im Einsatz. Am Dienstag war Reinhold G. nicht mehr in der Arbeit erschienen. Zuletzt gesehen wurde er vermutlich am Montag gegen 19 Uhr im Spar in Kleinmünchen. Seither kommen immer wieder Hinweise, sagt seine Schwester - zielführend sei bisher keiner gewesen.

Der 44-Jährige trägt wahrscheinlich ein schwarzes Poloshirt mit dem Firmenlogo item international (siehe Bild). Er ist etwa 1,80 Meter groß, schlank gebaut und hat braune Augen und schwarze Haare.

"Sein Handy und der Reisepass sind noch in der Wohnung", sagt seine Schwester. Die Geldtasche dürfte er bei sich haben. "Wir sind alle in großer Sorge." Es sei nicht seine Art, sich gar nicht zu melden. "Er ist zwar niemand, der ständig am Handy hängt, aber am Abend meldet er sich normalerweise schon einmal zurück." Auch in der Arbeit gelte er als verlässlicher Mitarbeiter.

Die Familie bittet dringend um Hinweise unter 0664 1121898 oder direkt bei der Polizei.

