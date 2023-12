Linzerin seit 2 Monaten vermisst: "Wir haben keine Hoffnung mehr, dass sie zurückkommt"

Es sollte ein netter Abend werden. Im Lokal "Raimundstüberl" im Linzer Franckviertel trifft Christa P. zunächst ihre zwei Schwestern, es wird getrunken und gelacht. Kurz nach Mitternacht steigt die 54-Jährige dann in ein Taxi und fährt in den im Süden gelegenen Stadtteil Ebelsberg, um sich dort noch mit einem Bekannten zu treffen. Von dort aus brechen die beiden zu später Stunde auf. Christa P. entschließt sich spontan, bei dem Freund in dessen nahe gelegener Wohnung zu übernachten.