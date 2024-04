Vermisst: Wer hat Hermann S. (55) aus Steyr gesehen?

Am Samstag um kurz vor 20 Uhr war Harald S.' Handy das letzte Mal eingeschaltet. Die Polizei ortete es in der Haratzmüllerstraße in Steyr.

Anhaltspunkte, was Hermann S. gemacht habe oder wohin er unterwegs war, gebe es keine, sagt sein Sohn. Auch in seiner Wohnung dürfte er seither nicht gewesen sein. "Eigentlich müsste er mehrere Medikamente am Tag nehmen. Es ist auch nicht seine Art, sich gar nicht zu melden."

Hier wurde das Handy zuletzt geortet:

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Der Mann ist etwa 1,75 Meter groß, blond und trägt laut seinem Sohn meistens eine Sonnenbrille, weiße Turnschuhe, Jeans und einen Kapuzenpullover.

Suchaktionen blieben erfolglos

Polizei und Feuerwehr suchen bereits seit Montag nach dem 55-Jährigen, auch mit Drohnen und Suchhunden. Bisher fehlt von ihm jedoch jede Spur. "Außerhalb von Steyr hält er sich normalerweise kaum auf", sagt sein Sohn.

Die Familie ist für jeden Hinweis dankbar. Wer vermutet, Hermann S. gesehen zu haben, solle sich bitte an die Polizei in Münichholz unter 0591334145100 wenden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.