Neuer ÖBB-Fahrplan: Die Tickets werden teurer

Um 1,9 Prozent werden die Bahntickets der ÖBB im Schnitt teurer, hieß es gestern bei der Vorstellung des am 15. Dezember in Kraft tretenden neuen Fahrplans. Verbundkarten sind nicht betroffen, auch nicht die Preise für die Vorteilscard. Mit ihr kostet die Fahrt von Linz nach Wien künftig 19,30 statt bisher 18,70 Euro.

Zweimal die Woche, am Sonntag und Mittwoch, kann man ab Jänner mit dem Nightjet von Linz nach Brüssel reisen. Nach der Abfahrt in Wien erreicht er um 22.16 Uhr Linz. Ankunft in Brüssel: 10.45 Uhr. Retour geht es jeweils am Montag und Donnerstag.

Auch die Mattigtalbahn profitiert vom Fahrplanwechsel: Von Montag bis Freitag wird es am Vormittag zwei zusätzliche Zugpaare geben, „so können wir die derzeitige Taktlücke schließen“, heißt es von den ÖBB.

Der neue Fahrplan bringt massiven Ausbau des Nah- und Regionalverkehrs: vier Millionen zusätzliche Kilometer. Auf der Weststrecke gibt es eine späte Direktverbindung von Salzburg mit Ankunft Wien nach Mitternacht. Für Anreise in den Skiurlaub ist an Winterwochenenden eine Direktverbindung Wien-Linz-Bischofshofen geplant. Dazu kommen neue Fernverkehrs- und Nightjet-Verbindungen. 14 europäische Länder können bereist werden.

Neuer Takt bei der Westbahn

Die private Westbahn wird den durchgängigen Halbstundentakt von Wien nach Linz und Salzburg mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember auf einen Stundentakt anpassen – aber mit Verdichtung zu „nachfragestarken“ Zeiten von Freitag bis Sonntag. Montag bis Donnerstag gibt es weiterhin in der Morgenspitze den Halbstundentakt von Salzburg nach Wien sowie am Nachmittag retour.