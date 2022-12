Nachtschwärmer in Linz spurlos verschwunden

Seit Samstagfrüh, 10. Dezember ist in Linz der 42 Jahre alte Roland K. aus Natternbach spurlos verschwunden. Der Mann war Teil einer Gruppe, die in der Nacht in der Landeshauptstadt unterwegs gewesen war. Roland K. dürfte zuletzt das Lokal „Rox“ am Graben besucht haben.

Gegen 3.40 Uhr gab es den letzten Kontakt mit seinen Freunden. Gegen sechs Uhr früh soll er noch am Hauptbahnhof gesehen worden sein. K. ist 1,74 Meter groß und hat blaue Augen. Seine Familie bittet, Hinweise an die Polizei weiterzuleiten.

Autor Sarah Kowatschek

