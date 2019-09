Nach sechs Wochen: Kuh Franka kehrte von alleine in ihren Stall zurück

Sechs Wochen lang war Kuh Franka auf der Flucht. Sie war von einer Weide in Christkindl bei Garsten (Bezirk Steyr-Land) ausgerissen, wo sie mit ihrem Kalb graste. Alle Versuche, die Mutterkuh wieder einzufangen, blieben ohne Erfolg, ein Feuerwehrmann wurde dabei sogar verletzt. Zuletzt gab es Überlegungen, das Tier zu erschießen, sollte es nicht eingefangen werden können. Die Mission "Fasst Franka" hat nun aber ein jähes Ende gefunden: Denn vor wenigen Tagen ist die Kuh in ihren Stall zurückgekehrt. "In letzter Zeit hat sich die Kuh in der Nacht immer wieder in der Nähe vom Stall aufgehalten", sagt Karl Auinger, zoologischer Leiter und Tierarzt des Tierparks Stadt Haag, der in die Suche nach Franka eingebunden war. Deshalb blieb die Stalltür auch in der Dunkelheit weit offen: "Und dann ist sie ganz von alleine wieder in den Stall hinein."

Sehnsucht nach Artgenossen

Warum die Kuh nun doch wieder zurückgekehrt ist, erklärt Auinger so: "Rinder sind Herdentiere, die wollen nicht alleine bleiben." Der "Mutterinstinkt" habe eher eine untergeordnete Rolle gespielt. "Wenn der so stark gewesen wäre, wäre sie gleich wieder zurückgekommen", sagt der Tierarzt. Ihren Ausflug hat Franka gut überstanden, sie dürfte in den umliegenden Wäldern und Wiesen genug Futter und Wasser gefunden haben.

Weniger Glück hatte hingegen der Feuerwehrmann, der von der Kuh bei einem Einfangversuch verletzt wurde. Er zog sich Rippenprellungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. Gefährlich sei das Tier deshalb aber nicht, so Auinger: "Die Kuh wird sich bedroht gefühlt haben, als sie die Feuerwehrmänner umkreist haben, und ist deshalb ausgebrochen." Zudem habe sich das Tier danach schreckhaft verhalten und habe Menschen gemieden: "Wäre es anders gewesen, hätten wir eine ,Aktion scharf‘ machen müssen."

