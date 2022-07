Mühlviertler starb bei Traktorunfall

Der Mühlviertler fuhr gegen 16.30 Uhr auf einer steilen Wiese bergab, als der Traktor ins Rutschen kam. Beim Versuch, die Zugmaschine nach links zu lenken, überschlug sich der Traktor. Der Lenker wurde dabei auf die Wiese geschleudert und so schwer verletzt, dass er noch am Unglücksort verstarb. Der Traktor landete nach dem Überschlag auf den Rädern und rollte noch 170 Meter talwärts, ehe er in einem Rain von Sträuchern stehen blieb.