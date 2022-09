Zeltlager im Wald: Drohne half bei Fahndung nach zwei Mühlviertlern

Die beiden 54 Jahre alten Männer hatten ein Zelt in einem Wald in Auberg (Bezirk Rohrbach) aufgeschlagen und offenbar dort gelebt. Die Polizei hatte die Mühlviertler schon länger im Visier. Seit Anfang September sollen sich die Anzeigen gehäuft haben, wonach sich bei der Bachschmiede in der Ortschaft Harafl zwei verdächtige Männer aufhalten würden. Wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt war das Duo bereits polizeibekannt. Weil die Männer zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben waren, suchte die Polizei nach ihnen. "Nach zahlreichen erfolglosen Versuchen" sei eine Drohne eingesetzt worden. Wie bereits vermutet, stellte sich heraus, dass die 54-Jährigen in einem Zeltlager im Wald lebten.

Die Drohne konnte das Zelt lokalisieren. Obwohl es "augenscheinlich" bewohnt schien, fehlte von den Gesuchten zunächst jede Spur. Die Beamten der Inspektion Neufelden hatten schließlich am Montag Erfolg: Sie trafen die beiden Männer aus dem Bezirk Rohrbach gegen 14 Uhr im Wald an. Anzeigen nach dem Meldegesetzt und nach dem Forstgesetz folgen.