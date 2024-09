Wo die Nachrichten daheim sind

Die versammelte Mannschaft der Wimmer-Medien-Geschäftsstelle in der Dirnbergerstraße 1 in Perg posierte für ein Gruppenfoto.

Von der Herrenstraße 1 in die Dirnbergerstraße 1. Die Mannschaften von OÖNachrichten und Tips in Perg bleiben dem Stadtzentrum zwar erhalten, übersiedeln dieser Tage jedoch in eine neu gestaltete Außenredaktion. Büros für Redaktion, Technik und Verkauf wurden im 1. Stock des Hauses schräg gegenüber der Post ebenso eingerichtet wie ein Besprechungs- und Sozialraum. Von hier aus werden die Leserinnen und Leser täglich mit Berichten aus der Region versorgt. Im Internet sogar mehrmals täglich.

Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft packten am Mittwoch die Gelegenheit beim Schopf, um mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Lokalredaktion ins Gespräch zu kommen und sich auch untereinander auszutauschen. Etwa darüber, dass die Übersiedlung eigentlich eine Rückkehr ist: Bereits in den 2000er Jahren wurde dieser Standort vom Medienhaus als Stützpunkt in Perg genutzt. Das Catering-Team Tinschert aus Schwertberg sowie Spirituosen-Kaiser Peter Affenzeller aus Alberndorf verwöhnten die Gäste bis in die Abendstunden hinein mit Häppchen und Cocktails.

Bereits vor mehr als 20 Jahren habe sich das Medienhaus Wimmer die Regionalisierung als einen ihrer wichtigsten Schwerpunkte gesetzt, sagte dessen Geschäftsführer Gino Cuturi: "Wir leben das bis heute jeden Tag. Mit unseren Außenredaktionen sind wir tatsächlich sehr nahe am regionalen Geschehen. Das ist Lesestoff, der von unseren Leserinnen und Lesern sehr geschätzt wird." Getragen werde diese Berichterstattung von den Mitarbeiter-Teams vor Ort: "Ohne sie wäre die Umsetzung dieser Strategie nicht möglich." Mit dem neuen Büro würden OÖNachrichten und Tips auch der Bedeutung des Wirtschaftsstandortes Perg Rechnung tragen.

In jedem Land, in dem Meinungsvielfalt und Pluralismus gelebt werde, haben unabhängige Medien eine wichtige Funktion, sagte Bürgermeister LAbg. Anton Froschauer (VP) in seinen Grußworten: "Das ist für uns Politiker zwar nicht immer lustig ist, aber es ist unverzichtbar." Ansprechpartner direkt vor Ort zu haben, bringe eine zusätzliche Qualität in die Berichterstattung: "Die Redakteure müssen sich auch den Reaktionen auf ihre Artikel stellen. Deshalb sind sie ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Medienlandschaft."

Längst werden in der Perger Redaktion nicht nur Print-Artikel recherchiert und geschrieben. Das Internet prägt auch den Lokaljournalismus: Online-Meldungen, Fotogalerien und Videos gehören zum selbstverständlichen Handwerk der Redaktion dazu. Dafür bietet der Sitz des Medienhauses Wimmer in Perg ebenfalls technisch optimale Voraussetzungen.

