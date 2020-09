Wintersberger will in der Krise hoch hinaus

Seit seinem Sieg beim Race Across America tritt er für viele Unternehmen als Motivator auf. Ganz klar, dass der Ironman aus Klaffer am Hochficht selbst ständig neue Herausforderungen sucht, er will sich in der Krise stets nach oben orientieren. Sein Motto lautet: Ganz oben und doch mit beiden Füßen am Boden. Diesen Leitsatz meint er wörtlich, denn mittlerweile zieht es den Extremsportler in hochalpines Gelände: Er ist sich sicher, dass seine Grenzerfahrungen am Berg die Sicht auf die Dinge ändern und er so der Wirtschaft Wege aus der Krise aufzeigen kann.

Franz Wintersberger verbindet hochalpine Erfahrungen im neuen Vortrag mit bewährten Motivationsmethoden. In den letzten Tagen stand er zum Beispiel auf dem Gipfel des Matterhorns auf 4478 Metern. Diese Erfahrungen gibt der Mühlviertler weiter – natürlich kombiniert mit den Erlebnissen des "Race Across America"-Sieges im Jahr 2013.