Wild und Wald als Einheit

MÜHLVIERTEL. Wald-Wild-Dialog: Vertreter der Jagd, der Landwirtschaft sowie Politik aus Rohrbach und Urfahr-Umgebung trafen sich zum "Probleme können wir nur gemeinsam lösen".

In Waxenberg trafen sich Georg Ecker, Franz Burner, Josef Rathgeb, Martin Eisschiel und Peter Preuer (v.l.) zum Gedankenaustausch. Bild: Fellhofer

Der Wald ist die Existenzgrundlage der Forstwirtschaft. Die Jagd und die Waldbesitzer leben im Spannungsfeld zwischen Naturverjüngung und Abschussplänen. Dazu kommt, dass Klimawandel, Borkenkäfer, Eschentriebsterben sowie Schneedruck und Sturmschäden dem Forst gehörig zusetzen. Damit es gelingt, den Wald als funktionierendes Ökosystem zu erhalten, braucht es Bemühungen von beiden Seiten. Denn eigentlich stehen Jäger und Waldbauern ja ohnehin auf ein und derselben Seite. Das ist zumindest zusammengefasst das Ergebnis des Wald-Wild-Dialoges zwischen Vertretern der Landwirtschaft, der Jagd und der Politik aus den Bezirken Rohrbach und Urfahr-Umgebung.

Naturverjüngung begünstigen

"In Lagen unter 600 Metern Seehöhe haben wir teilweise einen Kahlfraß beim Fichtenbestand. Deshalb wird dort die Pflanzung von Tanne und Ahorn empfohlen. Natürlich haben wir dort vermehrt Probleme mit dem Verbiss", sagt Georg Ecker, Bezirksbauernkammer-Obmann in Rohrbach und Landtagsabgeordenter (VP). Rohrbachs Bezirksjägermeister Martin Eisschiel bestätigt dieses Bild: "Noch so ein Jahr und wir haben beispielsweise in Kirchberg keine Fichte mehr. Hier setzten wir auf einen guten Dialog, um eventuell punktuell die Abschusszahlen zu erhöhen, um dem Verbiss entgegenzuwirken." "Wir werden aber nicht alles mit der Büchse lösen können. Das Ziel kann nicht sein, dass wir die Abschusspläne allgemein erhöhen", sagt dazu Josef Rathgeb, Bürgermeister in Oberneukirchen, Landtagsabgeordneter (VP) und Bezirksjägermeister-Stellvertreter in Urfahr-Umgebung. Franz Burner, Bezirksjägermeister in Urfahr-Umgebung: "Wir sehen, dass es anfänglich schwierig ist, die Tanne zu etablieren. Wenn einmal genug Bestand da ist, haben wir keine Probleme mehr."

Vorbildliche Bezirke

Überhaupt seien beide Bezirke vorbildlich, was die Naturverjüngung und die Verbisszahlen angeht. Von 98 Jagdgebieten seien etwa 90 sogenannte Einser-Flächen. Das heißt, dass man hier den Wildverbiss im Griff hat. Die restlichen sind Flächen der Kategorie zwei. "Dreierflächen haben wir überhaupt keine", freuen sich die beiden Jägermeister. Auch Peter Preuer, Obmann der Urfahraner Bauernkammer ist bestrebt, dass die Naturverjüngung im Einklang mit der Jagd gelingt: "Wir wollen nicht alles Einzäunen. Zäune kosten Geld, Zeit und Arbeit. Außerdem stellt sich die Frage der Wirksamkeit – vor allem im Winter, wenn der Schnee zaunhoch liegt."

Plenterwald statt Holzacker

Ganz gute Erfahrungen habe man mit "Plenterwäldern" gemacht. Das sind sich stetig verjüngende Dauerwälder, in denen Bäume aller Dimensionen kleinstflächig bis einzelstammweise vermischt sind. Dieser Wirtschaftsform müsse man auch in der Ausbildung junger Forstwirte mehr Gewicht schenken.

Nachdem die Abschusszahlen in beiden Bezirken übererfüllt sind, und Zäune eine nur wenig geliebte Option darstellen, müsse man auch auf alternative Arten der Verbiss-Prävention zurückgreifen. "Wir haben zum Beispiel gute Erfahrungen mit Verbissschutzmitteln gemacht", sagt Franz Burner.

Letztlich Funktioniere das Zusammenleben dort gut, wo man miteinander redet und Probleme gemeinsam angeht: "Natürlich ist die Schnittstelle zwischen Jagd und Landwirtschaft prädestiniert für Zündler. Diese brauchen wir nicht. Wir müssen dort löschen, wo es brennt, und das beibehalten, was gut funktioniert", fasst Josef Rathgeb zusammen.

Regeln für die Naturnutzung

Ein Thema bei dem sich alle einig sind, ist der immer stärker werdende Druck durch Waldbesucher verschiedenster Art. Josef Rathgeb: "Der Wald ist das Wohnzimmer des Wildes und die Existenzgrundlage der Waldbauern. Heute glaubt aber jeder, er kann zu jeder Zeit im Wald alles machen, wie es ihm beliebt. Das ist sicher ein Problem." Deshalb fordert etwa Peter Preuer Regeln: "Wir müssen auf die Bewusstseinsbildung setzen und Waldregeln aufstellen, die sicher von vielen Naturnutzern auch gerne befolgt werden." Martin Eisschiel appelliert: "Wenn schon der Tag nicht mehr dem Wild gehört, soll es zumindest in der Nacht Ruhe haben." Auch Georg Ecker hält einen Kodex für Waldnutzer für einen guten Vorschlag. Denn klar sei, dass sich das Wild auf immer kleinere Flächen zurückziehen müsse, weil es immer wieder gestört wird. Das erhöht wiederum den Druck auf den Forst.

Dialog: Im Gasthaus Hovtaverne Atzmüller in Waxenberg wurde diskutiert.

"Wald und Wild sind eine Einheit, die es auch in Zukunft geben muss. Es liegen große

Aufgaben vor uns. In Rohrbach und Urfahr funktioniert es gut“

Josef Rathgeb, LAbg., Bürgermeister, Bezirksjägermeister-Stv.

„Es funktioniert dort, wo Grundbesitzer und Jäger zusammenarbeiten. Der beste Weg zum Erfolg ist das persönliche Gespräch, als Grundlage für die Zukunft“

Georg Ecker, BBK-Obmann Rohrbach, LAbg.

„Es gibt viele Jäger, die gleichzeitig Bauern sind. Das ist gut für uns. Probleme können gemeinsam gelöst werden, wenn auf beiden Seiten der Wille dazu da ist“

Franz Burner, Bezirksjägermeister Urfahr-Umgebung

„Wenn es nicht notwendig ist, Gesetze zu bemühen, funktioniert das Zusammenleben. Beim Thema Naturnutzung sitzen Jägerschaft und Landwirte in einem Boot“

Martin Eisschiel, Bezirksjägermeister Rohrbach

„Das Beste ist, wenn die Grundeigentümer die Gesetze gar nicht kennen, weil die Zusammenarbeit immer gut funktioniert hat. Ziel ist ein Dialog ohne Paragraphen“

Peter Preuer, Obmann der Bezirksbauernkammer Urfahr-Umgebung

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema